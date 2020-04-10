В Италии снизился темп роста заражений коронавирусом
В Департаменте гражданской защиты Италии заявили о снижении в стране темпов роста заражений коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, за минувшие сутки было зарегистрировано на 10% случаев заражений, чем накануне. Инфицирование коронавирусом было обнаружено у 1 396 человек. Отмечается, что это рекордно малое число за текущий месяц.
Между тем количество смертей продолжает находится на уровне выше 500 человек в сутки. За прошедшие сутки скончались 570 человек.
Ранее стало известно, что число смертей от коронавируса нового типа в мире на 10 апреля превысило 100 тысяч человек. Такие данные привел университет Джонса Хопкинса (США).
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