В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации для людей старше 50 лет
Штраф в размере 100 евро (8,6 тысячи рублей) будут платить граждане Италии старше 50 лет за отказ от вакцинаци от COVID-19, сообщает РИА Новости.
Обязательную вакцинацию в стране ввели с 8 января. Избежать штрафа смогут только итальянцы, имеющие медотвод от прививки.
Кроме того, отказавшиеся от вакцинации граждане старше 50 лет с 15 февраля не смогут попасть на работу, так как им потребуется предъявлять «усиленный green pass», который выдают только полностью вакцинированным или переболевшим.
В итальянском правительстве добавили, что если привитые итальянцы не пройдут ревакцинацию, то срок действия их «green pass» сократится с девяти до шести месяцев.
Ранее власти Дании объявили о прекращении действия в стране всех ковидных ограничений, с 1 февраля отменили масочный режим и необходимость предъявлять паспорт вакцинации.
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