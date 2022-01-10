Италия может отменить требование теста на коронавирус для стран ЕС

Власти Италии намерены пересмотреть распоряжение, которое обязывает туристов из стран Евросоюза сдавать тест на коронавирус при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС.



По словам министра здравоохранения страны Роберто Сперанца, требование власти пересмотрят в конце января. Решение будет принято на основании эпидемиологических данных.

Требование сдачи теста вступило в силу с 16 декабря прошлого года. Вакцинированные туристы сдают тест, для невакцинированных предусмотрен также пятидневный карантин.