Италия может отменить требование теста на коронавирус для стран ЕС
Власти Италии намерены пересмотреть распоряжение, которое обязывает туристов из стран Евросоюза сдавать тест на коронавирус при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра здравоохранения страны Роберто Сперанца, требование власти пересмотрят в конце января. Решение будет принято на основании эпидемиологических данных.
Требование сдачи теста вступило в силу с 16 декабря прошлого года. Вакцинированные туристы сдают тест, для невакцинированных предусмотрен также пятидневный карантин.
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