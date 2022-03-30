В Италии проходят антиправительственные митинги
В итальянских городах проходят в среду массовые выступления, митинги и манифестации, сообщает Telegram-канал URA.RU. Поводом для них стал резкий рост цен на топливо и подскочивший уровень безработицы на фоне антироссийский санкций и конфликта на Украине.
Участники акций требуют отставки действующего премьера страны Марио Драги. Во Флоренции сотни людей скандировали на митинге: «Нет оружию! Да работе!».
Ранее в Италии антироссийские санкции назвали "бомбами для всего мира".
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