В Барселоне водители грузовиков перекрыли одну из магистралей города

Около 20 большегрузов перегородили в среду одну из основных автострад столицы Каталонии Ronda Litoral, сообщает РИА Новости. Водители грузовиков протестуют против роста цен на бензин и дизельное топливо. Их стоимость выросла в Испании, как и по всей Европе, на фоне антироссийских санкций.

Представители профсоюзов заявляют, что меры, которые принимает правительство в этом направлении, недостаточны.