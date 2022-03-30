В Барселоне водители грузовиков перекрыли одну из магистралей города

Около 20 большегрузов перегородили в среду одну из основных автострад столицы Каталонии Ronda Litoral, сообщает РИА Новости. Водители грузовиков протестуют против роста цен на бензин и дизельное топливо. Их стоимость выросла в Испании, как и по всей Европе, на фоне антироссийских санкций.

Представители профсоюзов заявляют, что меры, которые принимает правительство в этом направлении, недостаточны.

Экономист ФРГ Хамер: Европа из-за санкций может столкнуться с ростом цен на бензин

По всей Испании с 14 марта проходит бессрочная забастовка, которая приводит к перебоям с поставками. В минувшую пятницу кабинет министров королевства во главе с премьером Санчесом согласился компенсировать 20 евроцентов с каждого литра бензина или дизеля.

Ранее французская Danone приостановила производство в Испании из-за стачки водителей.

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ТЕГИ:ГрузовикиВодителиЗабастовкаИспания
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