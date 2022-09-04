В Италии призвали ЕС компенсировать расходы граждан из-за антироссийских санкций

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — цитирует его Газета.ru.

Сальвини также выступил за продолжение санкций, хотя и считает их неэффективными.

По словам партийного лидера, счета итальянцев за несколько месяцев увеличились в три раза. При этом, подчеркнул политик, на Украине продолжается кризис, а «казна России» увеличивается.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что антироссийские санкции не показывают эффективности и наоборот помогают экономике РФ, передает РИА Новости.