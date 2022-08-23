В Италии заявили, что санкции идут на пользу российской экономике
Антироссийские санкции не показывают эффективности и наоборот помогают экономике РФ, заявил Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, передает РИА Новости.
По его словам, впервые в истории зарабатывает страна, которая находится под санкциями.
Он также призвал Брюссель оценить полезность санкций, учитывая данные и цифры.
Ранее в Сербии заявили, что не будут частью «антироссийской истерии» пока президентом является Александар Вучич. Такое заявление сделал глава МВД Сербии Александар Вулин в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Вулин отметил, что Сербия стала единственной европейской страной, отказавшейся от санкций против РФ из-за событий в Украине. Он также выразил мнение, что Россия от многих стран заслужила большего уважения, однако «они не запоминают».
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