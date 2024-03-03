В Италии признали наличие сложностей в использовании активов России

Она сообщила, что считает хорошим предложение Евросоюза об использовании процентов с замороженных активов Москвы и его можно обсудить в рамках G7. Однако существуют «объективные сложности в юридическом и финансовом плане, которые нужно учитывать».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден к июню ждет план G7 по российским активам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

