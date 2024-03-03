В Италии признали наличие сложностей в использовании активов России
Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила о наличии юридических и экономических сложностей в случае использования суверенных активов России для Украины, сообщает РИА Новости.
Она сообщила, что считает хорошим предложение Евросоюза об использовании процентов с замороженных активов Москвы и его можно обсудить в рамках G7. Однако существуют «объективные сложности в юридическом и финансовом плане, которые нужно учитывать».
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден к июню ждет план G7 по российским активам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru