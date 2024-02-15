Глава Euroclear раскритиковала предложение G7 отдать замороженные активы РФ Киеву

Глава международной финансовой площадки Euroclear Лив Мостри не поддержала предложение стран Группы семи (G7) использовать замороженные активы Центробанка РФ для восстановления Украины. Ее слова приводит газета Financial Times.

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Подобные действия Мостри назвала непрямой конфискацией. Глава Euroclear полагает, что это подорвет доверие инвесторов к европейским рынкам.

Кроме того, считает она, возможная конфискация российских активов окажет негативное влияние на положение евро в системе международных расчетов.

Совет Евросоюза 12 февраля утвердил решение об использовании прибыли от заблокированных активов России для Украины. Депозитарии ЕС не смогут распоряжаться этими средствами по своему усмотрению, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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