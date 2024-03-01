СМИ: Байден к июню ждет план G7 по российским активам

Американский лидер Джо Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план по использованию замороженных активов России в пользу Киева к саммиту группы в июне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, президент США хочет, чтобы замороженные российские активы были использованы для помощи Украине в бюджетных расходах и позднее для реконструкции страны.

Представители стран G7 рассматривают, в том числе, план применения средств для получения с них доходов или предоставления гарантий по активам.

Ранее стало известно, что ЕЦБ, ФРГ и Франция опасаются конфискации замороженных активов Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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