В Италии число зараженных коронавирусом выросло до 474 человек

Власти Италии отметили, что число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране выросло до 474 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на TPI.

Коронавирус добрался до Дании

Как уточняется, число умерших от коронавируса достигло 12 человек.

Ранее стало известно, что первые зараженные появились в Дании, Эстонии и Румынии, а также в Бразилии.

Как писала НСН ранее, МИД РФ призвал россиян временно отложить визиты в Корею, Иран и Италию в связи с широким распространением коронавируса в этих странах.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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