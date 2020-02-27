В Италии число зараженных коронавирусом выросло до 474 человек
27 февраля 202011:25
Власти Италии отметили, что число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране выросло до 474 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на TPI.
Как уточняется, число умерших от коронавируса достигло 12 человек.
Ранее стало известно, что первые зараженные появились в Дании, Эстонии и Румынии, а также в Бразилии.
Как писала НСН ранее, МИД РФ призвал россиян временно отложить визиты в Корею, Иран и Италию в связи с широким распространением коронавируса в этих странах.
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