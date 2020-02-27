В Италии число зараженных коронавирусом выросло до 474 человек

Как уточняется, число умерших от коронавируса достигло 12 человек.

Ранее стало известно, что первые зараженные появились в Дании, Эстонии и Румынии, а также в Бразилии.

Как писала НСН ранее, МИД РФ призвал россиян временно отложить визиты в Корею, Иран и Италию в связи с широким распространением коронавируса в этих странах.

