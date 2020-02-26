МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Корею, Иран и Италию

МИД призвал россиян временно отложить визиты в Корею, Иран и Италию в связи с широким распространением коронавируса в странах. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Поездки предлагается отложить в случае, "если они не вызваны крайней необходимостью", подчеркивает РЕН ТВ. Также в МИД призвали россиян, находящихся в настоящее время в этих трех странах, сообщить свои контакты в посольства РФ на территории государств.

Ранее сегодня сообщалось, что в Иране зафиксировано более 30 случаев выздоровления после заражения коронавирусом.

