Коронавирус добрался до Дании
Первый заболевший коронавирусом обнаружен в Дании. Об этом заявило управление здравоохранения страны, пишет RT со ссылкой на ABC.
Как уточняется, зараженный коронавирусом недавно вернулся в Данию после отдыха на одном из горнолыжных курортов Италии. В настоящее время инфицированный находится на домашнем карантине.
Ранее НСН писала, что первый случай заражения был зафиксирован в Бразилии. Заболевший также вернулся из Италии, в которой на сегодняшний день зафиксировано максимальное число заболевших в Европе. Несколько итальянских городов в северных регионах страны находятся на карантине.
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