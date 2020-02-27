Коронавирус добрался до Дании

Как уточняется, зараженный коронавирусом недавно вернулся в Данию после отдыха на одном из горнолыжных курортов Италии. В настоящее время инфицированный находится на домашнем карантине.

Ранее НСН писала, что первый случай заражения был зафиксирован в Бразилии. Заболевший также вернулся из Италии, в которой на сегодняшний день зафиксировано максимальное число заболевших в Европе. Несколько итальянских городов в северных регионах страны находятся на карантине.

