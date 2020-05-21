В Испании впервые за два месяца умерло менее 50 человек от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Испании скончались 48 человек от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на испанскую прессу.
Уточняется, что на таком уровне смертность от COVID-19 в стране была 16 марта, после этой даты наблюдался прирост по количеству летальных исходов. Всего в Испании за период пандемии зарегистрированы смерти 27,9 тыс. человек.
За прошедшие сутки прирост по зараженным составил 482 человека. Накануне сообщалось, что в Испании продлили повышенный режим готовности.
Сегодня в Испании реализуется поэтапный план выхода из режима ограничений, который начался 11 мая. Всего предполагается 4 этапа. Согласно заявлениям властей, страна может вернуться в обычной жизни в концу июня.
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