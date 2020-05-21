В Испании впервые за два месяца умерло менее 50 человек от COVID-19 за сутки

Уточняется, что на таком уровне смертность от COVID-19 в стране была 16 марта, после этой даты наблюдался прирост по количеству летальных исходов. Всего в Испании за период пандемии зарегистрированы смерти 27,9 тыс. человек.

За прошедшие сутки прирост по зараженным составил 482 человека. Накануне сообщалось, что в Испании продлили повышенный режим готовности.

Сегодня в Испании реализуется поэтапный план выхода из режима ограничений, который начался 11 мая. Всего предполагается 4 этапа. Согласно заявлениям властей, страна может вернуться в обычной жизни в концу июня.







