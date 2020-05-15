Туристов в Испании защитят от COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

В Испании нашли способ защитить туристов от заражения коронавирусной инфекцией на пляжах. Как сообщает Daily Mail, на страже здоровья отдыхающих будет стоять искусственный интеллект. Источник отмечает, что на одном из пляжей на побережье Коста-дель-Соль установили специальные датчики, контролирующие соблюдение социальной дистанции. Они будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения на смартфонах сообщать о наиболее загруженных районах.

Для точности подсчетов программа разделит пляж на виртуальные квадраты. Также сообщается, что интерактивная карта разработана по системе светофора: зеленый цвет означает комфортную зону, оранжевый говорит о том, что территория заполнена на 75%, а красный свидетельствует о том свободных и безопасных мест для отдыха на пляже нет.