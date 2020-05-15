Туристов в Испании защитят от COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

В Испании нашли способ защитить туристов от заражения коронавирусной инфекцией на пляжах. Как сообщает Daily Mail, на страже здоровья отдыхающих будет стоять искусственный интеллект. Источник отмечает, что на одном из пляжей на побережье Коста-дель-Соль установили специальные датчики, контролирующие соблюдение социальной дистанции. Они будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения на смартфонах сообщать о наиболее загруженных районах.

Для точности подсчетов программа разделит пляж на виртуальные квадраты. Также сообщается, что интерактивная карта разработана по системе светофора: зеленый цвет означает комфортную зону, оранжевый говорит о том, что территория заполнена на 75%, а красный свидетельствует о том свободных и безопасных мест для отдыха на пляже нет.

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Между тем, большинство курортных предприятий в Крыму не смогут начать работу в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что из-за этого туристический сезон в 2020 году может не состояться.

При этом он подчеркнул, что власти региона рассматривают возможности поддержки предпринимателей, работающих в курортной сфере.

Добавим, в настоящий момент у туристов нет возможности забронировать номер в отеле или санатории в Крыму — пока ограничение действует до 1 июня, напоминает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ИспанияКоронавирусТуристы
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