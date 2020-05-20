В Испании продлили режим повышенной готовности до 7 июня

По данным агентства, «за» высказались 177 депутатов, против - 162, 11 воздержались.

Режим был введен в стране 14 марта. Его пролонгировали уже в пятый раз. Отмечается, что режим повышенной готовности дает возможность правительству ограничивать передвижение граждан страны в целях сдерживания распространения коронавируса.

Сегодня в Испании реализуется поэтапный план выхода из режима ограничений, который начался 11 мая. Всего предполагается 4 этапа. Согласно заявлениям властей, страна может вернуться в обычной жизни в концу июня.









