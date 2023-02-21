В Исландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Подземные толчки магнитудой 5,3 были зарегистрированы сейсмологами в Исландии. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, передает ТАСС.

Эпицентр предположительно находился в 214 км к северо-востоку от Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясения продолжаются и на юге Турции. Во вторник, 21 февраля, зафиксированы около 100 афтершоков магнитудой до 5, 8. Накануне вечером там были зафиксированы толчки магнитудой 6,4, что привело к новым разрушениям и гибели 6 человек, около 300 получили ранения.

Ранее, как сообщала НСН, опасность цунами отменена в Турции.

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Фото: facebook/Russian Embassy in Reykjavik
ТЕГИ:ЗемлетрясениеПогибшиеТурцияИсландия
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