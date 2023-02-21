Опасность цунами отменена в Турции

Предупреждение о повышении уровня моря и вероятности цунами в турецких Анталье и Мерсине отменено. Отбой дало Управление по устранению последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций республики (AFAD).

Ранее предупреждение было выдано в связи с новым сильным землетрясением в провинции Хатай, которое произошло накануне вечером. Магнитуда двух толчков оценена в 6,4 и 5,8 балла. AFAD призвало жителей Антальи и Мерсина находится на достаточном расстоянии от берега моря из-за опасности возникновения цунами.