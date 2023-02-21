Опасность цунами отменена в Турции

Предупреждение о повышении уровня моря и вероятности цунами в турецких Анталье и Мерсине отменено. Отбой дало Управление по устранению последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций республики (AFAD).

Ранее предупреждение было выдано в связи с новым сильным землетрясением в провинции Хатай, которое произошло накануне вечером. Магнитуда двух толчков оценена в 6,4 и 5,8 балла. AFAD призвало жителей Антальи и Мерсина находится на достаточном расстоянии от берега моря из-за опасности возникновения цунами.

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Новое сильное землетрясение также ощущалось в Ливане, Сирии, на Кипре, в Израиле. Как отмечает НСН, землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано также на юге Ирана.

По данным министерства здравоохранения Турции, около 300 человек получили ранения, не менее шести погибли. В Сирии число жертв составило 4 человека.

Первые разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. По последним данным, число погибших превысило 41 тысячу человек, в Сирии число жертв приближается к шести тысячам.

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