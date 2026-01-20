В НХЛ впервые с 2020 года произошла драка голкиперов
Вратари клубов Национальной хоккейной лиги «Флорида» и «Сан-Хосе» Сергей Бобровский и Алекс Неделькович подрались во время матча.
В ходе игры у ворот «Сан-Хосе» произошла потасовка, в ней участвовал Неделькович, который ударил нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Бобровский выбежал из ворот и вступил в драку с голкипером соперников, сняв с него шлем.
Вратарей оштрафовали на пять минут за драку и на две минуты за выход из ворот.
Драка Бобровского и Недельковича стала первой в НХЛ с 2020 года. До этого вратари становились участниками драки в матче «Калгари» и «Эдмонтона», тогда потасовку устроили голкиперы Кэмерон Тэлбот и Майк Смит.
Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче НХЛ, хоккеиста ударили клюшкой по лицу, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп отказался от встречи с Зеленским на полях форума в Давосе
- В НХЛ впервые с 2020 года произошла драка голкиперов
- Над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ
- В Гренландию прибудут самолеты NORAD
- СМИ: Приглашение Путина в «Совет мира» поставило вопросы о его повестке
- СМИ: Теоретический экзамен на права могут ужесточить
- Власти Камчатки попросят правительство помочь с ликвидацией последствий сильнейшего снегопада
- Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера КНДР на публичной церемонии
- СМИ: Европа может начать использовать активы США в ответ на угрозы Трампа
- СМИ: Правительство не поддержало увеличение предела допустимой стоимости подарка учителям и врачам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru