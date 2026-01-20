В НХЛ впервые с 2020 года произошла драка голкиперов

Вратари клубов Национальной хоккейной лиги «Флорида» и «Сан-Хосе» Сергей Бобровский и Алекс Неделькович подрались во время матча.

В ходе игры у ворот «Сан-Хосе» произошла потасовка, в ней участвовал Неделькович, который ударил нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Бобровский выбежал из ворот и вступил в драку с голкипером соперников, сняв с него шлем.

Вратарей оштрафовали на пять минут за драку и на две минуты за выход из ворот.

Драка Бобровского и Недельковича стала первой в НХЛ с 2020 года. До этого вратари становились участниками драки в матче «Калгари» и «Эдмонтона», тогда потасовку устроили голкиперы Кэмерон Тэлбот и Майк Смит.

