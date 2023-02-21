В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Предсказавший землетрясения в Турции эксперт предупредил об угрозе Кипру

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 112 километрах от города Бендер-Аббас (население — 352 тысячи человек). Кроме того, землетрясение могло ощущаться в городе Аджман в 267 километрах от эпицентра толчков.

Во вторник сейсмологи также зарегистрировали подземные толчки на Камчатке (магнитуда 4,9) и на Аляске (магнитуда 5,5), сообщает телеканал «360».

Накануне два землетрясения магнитудой 6,4 произошли в турецкой провинции Хатай, в результате погибли шесть человек, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры