В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 112 километрах от города Бендер-Аббас (население — 352 тысячи человек). Кроме того, землетрясение могло ощущаться в городе Аджман в 267 километрах от эпицентра толчков.
Во вторник сейсмологи также зарегистрировали подземные толчки на Камчатке (магнитуда 4,9) и на Аляске (магнитуда 5,5), сообщает телеканал «360».
Накануне два землетрясения магнитудой 6,4 произошли в турецкой провинции Хатай, в результате погибли шесть человек, напоминает «Свободная пресса».
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