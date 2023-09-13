По его словам, когда решение конфликта «было в пределах досягаемости», премьер-министр убедил украинского лидера Владимира Зеленского «бороться дальше». Отмечается, что ни бывший глава британского кабмина, ни богатая элита не погибнут на поле боя.

Ранее стало известно, что политика США на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

