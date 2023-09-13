В Ирландии заявили, что план Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей
13 сентября 202306:02
Бывший глава британского правительства Борис Джонсон виноват в провале мирных переговоров по Украине, сообщил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.
По его словам, когда решение конфликта «было в пределах досягаемости», премьер-министр убедил украинского лидера Владимира Зеленского «бороться дальше». Отмечается, что ни бывший глава британского кабмина, ни богатая элита не погибнут на поле боя.
Ранее стало известно, что политика США на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru