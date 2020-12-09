В Иране задержаны подозреваемые по делу об убийстве ученого-ядерщика

Спецслужбы Трана задержали несколько человек, которые могут быть причастны к убийству ученого-ядерщика и замминистра обороны страны Мохсена Фахризаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника председателя парламента страны по международным вопросам Хосейна Амира Абдоллахиана.

По его словам, им не удастся уйти от правосудия. Абдоллахиан возложил ответственность за убийство на Израиль, который «сыграл свою роль» в этом вопросе.

Al-Alam: убившее иранского ученого-ядерщика оружие управлялось спутником

Ранее стало известно, что для убийства физика-ядерщика использовали управляемое через спутник оружие, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф. Фахризаде погиб под Тегераном 27 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийстваИран
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