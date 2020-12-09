В Иране задержаны подозреваемые по делу об убийстве ученого-ядерщика
Спецслужбы Трана задержали несколько человек, которые могут быть причастны к убийству ученого-ядерщика и замминистра обороны страны Мохсена Фахризаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника председателя парламента страны по международным вопросам Хосейна Амира Абдоллахиана.
По его словам, им не удастся уйти от правосудия. Абдоллахиан возложил ответственность за убийство на Израиль, который «сыграл свою роль» в этом вопросе.
Ранее стало известно, что для убийства физика-ядерщика использовали управляемое через спутник оружие, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф. Фахризаде погиб под Тегераном 27 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- В Иране задержаны подозреваемые по делу об убийстве ученого-ядерщика
- В сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар
- Матч Лиги чемпионов в Париже был остановлен из-за расистского скандала
- «Зенит» проиграл «Боруссии» в шестом раунде группового этапа Лиги чемпионов
- В Москве скончались еще 75 пациентов с подтвержденным COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru