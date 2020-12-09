В Иране задержаны подозреваемые по делу об убийстве ученого-ядерщика

Спецслужбы Трана задержали несколько человек, которые могут быть причастны к убийству ученого-ядерщика и замминистра обороны страны Мохсена Фахризаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника председателя парламента страны по международным вопросам Хосейна Амира Абдоллахиана.

По его словам, им не удастся уйти от правосудия. Абдоллахиан возложил ответственность за убийство на Израиль, который «сыграл свою роль» в этом вопросе.