«Выдавливают Россию»: Зачем Трамп позвал в Белый дом Алиева с Пашиняном
США и Европа боятся, что дружба России с Ираном и завершение конфликта на Украине поставят крест на планах выгнать Россию с Южного Кавказа, сказал в эфире НСН Грант Микаэлян.
США и их союзники форсируют попытки «выдавить» Россию из Южного Кавказа, при этом посредничество главы Белого дома не приведет к заключению мирного договора Арменией и Азербайджаном, заявил в интервью НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, примет 8 августа в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Микаэлян уверен, что на этой встрече не будет подписан мирный договор.
«Попытки Вашингтона стать основным медиатором урегулирования армяно-азербайджанского конфликта находятся в активной фазе еще с 2022 года. США несколько раз выступали посредниками при таких переговорах и встречах, и каждый раз заявлялось, что будет подписан мирный договор или хотя бы будет предварительное подписание, или подписание документа о принципах мирного договора и так далее, и тому подобное. Желание быть миротворцем у Трампа, конечно же, есть, но я не верю, что что-то такое будет подписано. Вероятность подписания мирного договора практически полностью исключена». – подчеркнул эксперт.
Он также объяснил, кто и почему хочет лишить Россию статуса главного посредника в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана.
«Попытки отодвинуть Москву начались с осени 2021 года при негласном консенсусе Еревана и Баку. Москва неправильно интерпретировала пророссийский настрой обоих лидеров, которого не было ни тогда, ни сейчас, просто сейчас это более явно. Российское влияние на Южном Кавказе значительно снизилось, но не потеряно. Сейчас продолжается процесс борьбы за этот регион. Политика Брюсселя, Вашингтона, Анкары и Лондона по выдавливанию России из Южного Кавказа ускорилась, потому что, что в этих столицах понимают две вещи. Первое - это то, что российско-украинский конфликт постепенно идет к завершению, в котором Россия, как минимум, окажется в более сильной позиции, что позволит ей выделить дополнительные ресурсы на стабилизацию своего влияния на Южном Кавказе. Второе: при более высокой координации РФ и Ирана изгнать Россию с Южного Кавказа уже не получится. Именно поэтому сейчас происходит попытка форсировать все это, чтобы Россия не успела отреагировать», - заключил собеседник НСН.
МИД Азербайджана ранее потребовал от российских журналистов извиниться, за то что в статье о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому город Ханкенди назвали Степанакертом. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал такое поведение Баку «смесью амбиций и дури».
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