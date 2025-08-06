США и их союзники форсируют попытки «выдавить» Россию из Южного Кавказа, при этом посредничество главы Белого дома не приведет к заключению мирного договора Арменией и Азербайджаном, заявил в интервью НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, примет 8 августа в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Микаэлян уверен, что на этой встрече не будет подписан мирный договор.