В Ираке обстреляли ракетами американскую базу

Иракские шииты обстреляли ракетами американскую базу Айн аль-Асад, пишет РИА Новости.

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В заявлении атаковавших базу группировок уточняется, что ракетный залп был нанесен в ответ на преступления, «совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа».

В последние недели американские базы в Ирак и Сирии были атакованы местными формированиями.

Накануне представители Пентагона заявили, что американские базы на Ближнем Востоке с 17 октября подвергались 55 раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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