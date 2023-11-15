В Ираке обстреляли ракетами американскую базу
15 ноября 202316:07
Иракские шииты обстреляли ракетами американскую базу Айн аль-Асад, пишет РИА Новости.
В заявлении атаковавших базу группировок уточняется, что ракетный залп был нанесен в ответ на преступления, «совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа».
В последние недели американские базы в Ирак и Сирии были атакованы местными формированиями.
Накануне представители Пентагона заявили, что американские базы на Ближнем Востоке с 17 октября подвергались 55 раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru