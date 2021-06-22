В Индии предупредили об опасности нового варианта коронавируса «дельта плюс»

Согласно данным исследования Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), новая разновидность вируса отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких. По мнению специалистов, штамм «дельта плюс» может быть устойчив к действию вакцин или антител.

В связи с этим в ряде городов Индии рекомендовали усилить меры профилактики распространения вируса, увеличить объемы тестирования и вакцинирования граждан.

Ранее НСН писала, что в штате Махараштра выявили 20 случаев заражения новым штаммом «дельта плюс». Этот вариант вируса отличается наличием мутации, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

