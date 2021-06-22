В Индии предупредили об опасности нового варианта коронавируса «дельта плюс»
Минздрав Индии предупредил власти штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма коронавирусной инфекции B.1.617.2.1, или «дельта плюс». Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Согласно данным исследования Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), новая разновидность вируса отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких. По мнению специалистов, штамм «дельта плюс» может быть устойчив к действию вакцин или антител.
В связи с этим в ряде городов Индии рекомендовали усилить меры профилактики распространения вируса, увеличить объемы тестирования и вакцинирования граждан.
Ранее НСН писала, что в штате Махараштра выявили 20 случаев заражения новым штаммом «дельта плюс». Этот вариант вируса отличается наличием мутации, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru