Названы симптомы заболевания «индийским» штаммом COVID-19
Насморк, боль в горле и головная боль являются симптомами заражения «индийским» штаммом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В ходе брифинга по ситуации с распространением COVID-19 Голикова отметила, что симптомы «очень простые».
«По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда — еще хуже — антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожие с простудным заболеванием, и по сути запускают процесс развития заболевания, не различая что это — обычная простуда или ковид», — цитирует вице-премьера РИА Новости.
Голикова подчеркнула, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу, пройти ПЦР-диагностику и поставить правильный диагноз.
По словам вице-премьера, наблюдения показали, что без своевременной диагностики через 3-5 дней запускается очень сложный механизм развития коронавируса, который переходит в тяжелую или средней тяжести форму.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выявлении мутировавшего «индийского» штамма у 89,3% заболевших COVID-19 москвичей.
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