Названы симптомы заболевания «индийским» штаммом COVID-19

В ходе брифинга по ситуации с распространением COVID-19 Голикова отметила, что симптомы «очень простые».

«По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда — еще хуже — антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожие с простудным заболеванием, и по сути запускают процесс развития заболевания, не различая что это — обычная простуда или ковид», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Голикова подчеркнула, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу, пройти ПЦР-диагностику и поставить правильный диагноз.

По словам вице-премьера, наблюдения показали, что без своевременной диагностики через 3-5 дней запускается очень сложный механизм развития коронавируса, который переходит в тяжелую или средней тяжести форму.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выявлении мутировавшего «индийского» штамма у 89,3% заболевших COVID-19 москвичей.

