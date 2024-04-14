В Иерусалиме произошла серия взрывов
В Иерусалиме прозвучали взрывы. В израильском городе объявили воздушную тревогу, раздаются звуки сирен, сообщает информационное агентство Agence France-Presse.
Небо Иерусалима защищает местная система противовоздушной обороны. Власти не сообщают о пострадавших или разрушениях в связи со взрывами.
Издание сообщает, что накануне вечером в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об атаке иранских военно-космических сил на Израиль. Ракеты и беспилотники ударили в «ответ» по целям на «оккупированных» территориях.
Уточняется, что Иран направил на израильскую территорию 185 дронов, 110 ракет класса «земля – воздух» и 36 крылатых ракет.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источник написал, что власти Ирана пока не приняли окончательное решение об атаке на Израиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru