В Иерусалиме произошла серия взрывов

Небо Иерусалима защищает местная система противовоздушной обороны. Власти не сообщают о пострадавших или разрушениях в связи со взрывами.



Издание сообщает, что накануне вечером в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об атаке иранских военно-космических сил на Израиль. Ракеты и беспилотники ударили в «ответ» по целям на «оккупированных» территориях.

Уточняется, что Иран направил на израильскую территорию 185 дронов, 110 ракет класса «земля – воздух» и 36 крылатых ракет.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источник написал, что власти Ирана пока не приняли окончательное решение об атаке на Израиль.



