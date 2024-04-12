Axios: Иран пообещал ответить на атаку Израиля ограниченным образом
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в беседе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что Тегеран ответит на атаку Израиля по консульству в Дамаске ограниченным образом, пишет портал Axios со ссылкой на дипломатический источник.
По информации издания, глава внешнеполитического ведомства исламской республики отметил, что Тегеран полон решимости отреагировать на бомбардировку Дамаска со стороны Израиля, но сделает это «надлежащим и ограниченным образом».
Вечером 1 апреля Израиль ударил по зданию консульства Ирана в Дамаске. Погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая двух высокопоставленных генералов.
Как сообщало издание The Sun, Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран ответит на атаку Дамаска, передает «Радиоточка НСН».
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