СМИ: Иран еще не принял решение об атаке на Израиль
Власти Ирана пока не приняли окончательное решение об атаке на Израиль. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник.
«В то время как планы атаковать обсуждаются, финальное решение не принято», — отмечает издание, сославшись на общавшегося с иранским руководством человека.
Ранее СМИ сообщили, что США ожидают атаки Ирана на Израиль 12 апреля. По данным Вашингтона, Тегеран может ударить по военным целям более 100 беспилотников и десятками ракет. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян обещал «ограниченные» меры со стороны Тегерана, чтобы не допустить эскалации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru