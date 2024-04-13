СМИ: Иран еще не принял решение об атаке на Израиль

Власти Ирана пока не приняли окончательное решение об атаке на Израиль. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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«В то время как планы атаковать обсуждаются, финальное решение не принято», — отмечает издание, сославшись на общавшегося с иранским руководством человека.

Ранее СМИ сообщили, что США ожидают атаки Ирана на Израиль 12 апреля. По данным Вашингтона, Тегеран может ударить по военным целям более 100 беспилотников и десятками ракет. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян обещал «ограниченные» меры со стороны Тегерана, чтобы не допустить эскалации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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