Впрочем, по словам Ганчева, российская разведка все равно обнаруживает места скопления техники. Он добавил, что ВСУ предпринимают такие шаги, готовясь к возможную наступлению Вооруженных сил России, доказательство тому — активные фортификационные работы.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска не могут сегодня позволить себе новое контрнаступление, разговоры о нем преследуют цель поднятия боевого и морального духа солдат ВСУ.

