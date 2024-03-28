В Харьковской области сообщили о большом скоплении западной техники в регионе

Украинская армия возводит оборонительные сооружения и накапливает большое количество западной техники в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, сообщило агентство РИА Новости.

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Впрочем, по словам Ганчева, российская разведка все равно обнаруживает места скопления техники. Он добавил, что ВСУ предпринимают такие шаги, готовясь к возможную наступлению Вооруженных сил России, доказательство тому — активные фортификационные работы.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска не могут сегодня позволить себе новое контрнаступление, разговоры о нем преследуют цель поднятия боевого и морального духа солдат ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
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