«Поднимают дух»: Рогов назвал блефом заявления Украины о новом контрнаступлении
Украина не решится на новое контрнаступление в 2024 году, вместо него ВСУ усилят интенсивность ударов по российскому тылу, сказал НСН Владимир Рогов.
Украинские войска не могут сегодня позволить себе новое контрнаступление, разговоры о нем преследуют цель поднятия боевого и морального духа солдат ВСУ. Об этом НСН заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что Украина планирует в 2024 году провести контрударные действия. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона. Он поставил задачу стабилизировать линию фронта и провести перегруппировку частей, нуждающихся в доукомплектации и восстановлении, чтобы вывести их на полигоны для создания ударной группировки. Рогов назвал разговоры о новом контрнаступлении блефом, призванным повысить дух украинских бойцов.
«Моральный и боевой дух солдат ВСУ очень сильно упал после потери Авдеевки и других населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. Мы видим, что ВСУ сегодня находятся в защите, теряют позиции, отступают, поэтому возникают подобные заявления. Если до этого, например, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) говорил про 2025 год, то теперь надо озвучивать более близкую перспективу, чтобы фронт не сыпался, чтобы украинские солдаты не бежали, бросая оружие, и не сдавались в плен. Поэтому имеют место более жесткие формы пропаганды, манипуляций и ориентиров на совсем скорые успехи», — сказал Рогов.
Собеседник НСН также предрек увеличение масштабов мобилизации на Украине.
«Однозначно, градус будет только повышаться в плане охоты на людей. Мы видим, что их и так уже хватают как баранов. Практически 90% мобилизованных сегодня подвергаются насилию, избиваются, хватаются превосходящими силами противника в виде сотрудников Федерального центра комплектации и отправляются на убой. Правительство президента Украины Владимира Зеленского находится в состоянии, близком к агонии, и готово в топку боевых действий кидать всех, кто попадет ему в руки. Мобилизованных даже не готовят — современные виды вооружений, как, например, ракеты большой дальности типа SCALP, Storm Shadow и прочие разработки, управляются обученными западными военными, а не солдатами ВСУ. Граждан Украины используют как пехоту для удержания тех или иных позиций вдоль линии боевого соприкосновения. Плюс закапывание линии обороны, на которое выделяются многие миллиарды», — добавил глава движения «Мы — вместе с Россией».
Вместо контрнаступления, отметил в заключение Рогов, ВСУ усилят интенсивность ударов по тылу.
«Думаю, в ближайшем будущем будут удары по нашему тылу, поджоги, теракты и попытки атаковать мирную инфраструктуру ракетами большой дальности. Мы видим, как ВСУ постоянно пытаются ударить по Крыму, по Крымскому мосту, приграничным городам типа Белгорода. Надо понимать логику Зеленского: он ведет пиар-войну, а не боевые действия в классическом варианте. Поэтому на каждую потерю на фронте он пытается ответить терактом и попыткой как-то расшатать ситуацию внутри России через подобные действия. Все зависит от россиян — как успеют отработать наши ПВО и спецслужбы, выявят ли они террористов, которых немало на территории России», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством новое контрнаступление ВСУ.
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