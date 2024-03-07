«Поднимают дух»: Рогов назвал блефом заявления Украины о новом контрнаступлении

Украинские войска не могут сегодня позволить себе новое контрнаступление, разговоры о нем преследуют цель поднятия боевого и морального духа солдат ВСУ. Об этом НСН заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее сообщалось, что Украина планирует в 2024 году провести контрударные действия. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона. Он поставил задачу стабилизировать линию фронта и провести перегруппировку частей, нуждающихся в доукомплектации и восстановлении, чтобы вывести их на полигоны для создания ударной группировки. Рогов назвал разговоры о новом контрнаступлении блефом, призванным повысить дух украинских бойцов.