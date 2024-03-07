«Самоубийство для Украины»: Командование ВСУ пообещало новое контрнаступление

ЖДЕМ НОВЫЙ КОНТРНАСТУП

И, надо признать, планы у украинского командования уже есть. Оно вознамерилось провести новое контрнаступление ВСУ в 2024 году, несмотря на полное фиаско летом прошлого года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, сказанным им в эфире всеукраинского телемарафона, украинская армия намерена стабилизировать фронт и провести контрударные действия в 2024 году.

Павлюк поставил перед армией Украины задачу нанести максимальный урон ВС РФ и провести перегруппировку частей, нуждающихся в доукомплектации и восстановлении, чтобы вывести их на полигоны для создания ударной группировки.

Военачальник отметил, что положение ВСУ стабилизируется, но еще есть «несколько горячих направлений», в частности, Часов Яр и Авдеевка.

СУИЦИД ДЛЯ ВСУ

Но как бы смело ни звучали заявления украинских властей, в России в успех ВСУ уже давно никто не верит. Так, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предрек новому контрнаступлению ВСУ плачевную судьбу летней операции, сообщило агентство РИА Новости.