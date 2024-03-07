«Самоубийство для Украины»: Командование ВСУ пообещало новое контрнаступление
Украинская армия возлагает большие надежды на очередное контрнаступление, однако в России в него уже не верят, считая, что оно приведет ВСУ к полному краху.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что у украинского руководства есть план для победы в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Миллер подчеркнул, что от Киева ждут «несколько сюрпризов» для российской армии и что в США будут с нетерпением следить за действиями ВСУ и их итогами.
ЖДЕМ НОВЫЙ КОНТРНАСТУП
И, надо признать, планы у украинского командования уже есть. Оно вознамерилось провести новое контрнаступление ВСУ в 2024 году, несмотря на полное фиаско летом прошлого года. Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, сказанным им в эфире всеукраинского телемарафона, украинская армия намерена стабилизировать фронт и провести контрударные действия в 2024 году.
Павлюк поставил перед армией Украины задачу нанести максимальный урон ВС РФ и провести перегруппировку частей, нуждающихся в доукомплектации и восстановлении, чтобы вывести их на полигоны для создания ударной группировки.
Военачальник отметил, что положение ВСУ стабилизируется, но еще есть «несколько горячих направлений», в частности, Часов Яр и Авдеевка.
СУИЦИД ДЛЯ ВСУ
Но как бы смело ни звучали заявления украинских властей, в России в успех ВСУ уже давно никто не верит. Так, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предрек новому контрнаступлению ВСУ плачевную судьбу летней операции, сообщило агентство РИА Новости.
Вторит ему и другой крымский депутат — Михаил Шеремет. Более того, он сравнил предстоящее контрнаступление с суицидом для армии Украины.
«Жаль, что жизнь ничему не учит украинских самодуров. Новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом», — заявил парламентарий, добавив, что итогом станут вопли солдат ВСУ: «А нас за что?».
К слову, мнение депутатов не лишено оснований. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, потери ВСУ за контрнаступление превысили 159 тысяч военных, также украинская армия лишилась 121 самолета, 766 танков, включая 37 Leopard, и 2348 бронемашин, из них 50 Bradley.
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