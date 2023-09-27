В Харьковской области рассказали о попытках ВСУ восстановить снабжение через реку Оскол

Он также отметил, что российские войска успешно продвигаются и закрепляются на опорных пунктах, но украинская армия перебрасывает все новые резервы.

Ганчев также указал на активизацию украинских военных, которые применяют тяжелую артиллерию и авиацию. Однако же Вооруженным силам России противостоят главным образом мобилизованные жители Украины с низким моральным духом.

Ранее Ганчев сообщал, что российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

