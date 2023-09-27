В Харьковской области рассказали о попытках ВСУ восстановить снабжение через реку Оскол
Российская армия пресекает попытки ВСУ возобновить снабжение через реку Оскол (Харьковская область). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.
Он также отметил, что российские войска успешно продвигаются и закрепляются на опорных пунктах, но украинская армия перебрасывает все новые резервы.
Ганчев также указал на активизацию украинских военных, которые применяют тяжелую артиллерию и авиацию. Однако же Вооруженным силам России противостоят главным образом мобилизованные жители Украины с низким моральным духом.
Ранее Ганчев сообщал, что российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эсеры предложили обучать школьников вязать маскировочные сети
- Фон дер Ляйен: Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС
- Российских киберспортсменов лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства
- Канделаки заявила об аресте экс-госминистра Нагорного Карабаха Варданяна
- МИД России: Запад убеждает Армению выйти из ОДКБ
- Попова призвала вакцинировать в России специалистов, работающих с животными
- СМИ: Магазины Decathlon планируют открыть в России 15 ноября
- В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил коллегу и скрылся
- Reuters: Apple подготовила для iPhone 12 обновление, снижающее излучение
- СМИ: МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru