В Харькове изменят названия улиц, связанных с Россией
Горсовет Харькова решил изменить названия улиц, связанных с историей России. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, Кабардинскую улицу планируется переименовать в улицу Лесной Песни в честь пьесы поэтессы Леси Украинки, Маломосковскую улицу - в улицу Казацкой Славы, Московскую улицу - в Ирпенскую.
Среди прочих улиц, которым власти хотят дать новые названия, числятся улицы Сусанина, Челюскинцев, Рязанская, Революции 1905 года и другие.
Ранее министерство иностранных дел Польши объявило об увольнении из ведомства всех сотрудников МГИМО. По словам главы польского внешнеполитического ведомства Збигнева Рау, МГИМО «было частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Пригожин заявил о гибели четырех финнов из ЧВК «Вагнер»
- Захарова обвинила Байдена в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо
- Глава Минобороны Британии попросил украинских военных стрелять точнее
- Диджея в Туле оштрафовали за украинскую песню во время обращения Путина
- В Харькове изменят названия улиц, связанных с Россией
- Шольц призвал готовиться к длительному конфликту на Украине
- Зеленский обвинил Россию в подготовке атаки на Молдавию
- Сотрудника колонии задержали при проносе телефонов заключенным
- Украинский суд заочно приговорил Антона Красовского к пяти годам лишения свободы
- СМИ: Террористы напали на полицейский участок в Пакистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru