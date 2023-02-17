В Харькове изменят названия улиц, связанных с Россией

Так, Кабардинскую улицу планируется переименовать в улицу Лесной Песни в честь пьесы поэтессы Леси Украинки, Маломосковскую улицу - в улицу Казацкой Славы, Московскую улицу - в Ирпенскую.

Среди прочих улиц, которым власти хотят дать новые названия, числятся улицы Сусанина, Челюскинцев, Рязанская, Революции 1905 года и другие.

Ранее министерство иностранных дел Польши объявило об увольнении из ведомства всех сотрудников МГИМО. По словам главы польского внешнеполитического ведомства Збигнева Рау, МГИМО «было частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».