МИД Польши уволило всех выпускников МГИМО
Из министерства иностранных дел Польши уволили всех выпускников МГИМО. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Збигнев Рау.
По его словам, последний выпускник московского института был уволен два месяца назад. При этом Рау не уточнил количество уволенных сотрудников.
«Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации», - заявил политик в интервью польскому изданию Gazeta Polska Codziennie.
По словам польского министра, МГИМО «было частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий призвал конфисковать российские активы.
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