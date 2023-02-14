Украина хочет отменить День Победы, Первомай и 8 марта

Инициатива принадлежит депутатам партий «Слуга народа» и «Голос». Законодатели считают, что Украина должна быть очищена от навзанных прошлым дат.

Также депутаты предложили установить новые праздники. День украинской женщины – 25 февраля, связав его с днем рождения поэтессы Леси Украинки, 9 марта будет выходным в честь дня рождения Тараса Шевченко.

Ранее депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ещё 32 улиц, переулков и бульваров, которые связаны с Россией и Советским Союзом.

Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже больше 230 городских объекта, сообщает НСН.

