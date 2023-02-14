Украина хочет отменить День Победы, Первомай и 8 марта
Депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект об отмене празднования в Украине 8 марта, 1 мая и Дня Победы, сообщает РИА Новости.
Инициатива принадлежит депутатам партий «Слуга народа» и «Голос». Законодатели считают, что Украина должна быть очищена от навзанных прошлым дат.
Также депутаты предложили установить новые праздники. День украинской женщины – 25 февраля, связав его с днем рождения поэтессы Леси Украинки, 9 марта будет выходным в честь дня рождения Тараса Шевченко.
Ранее депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ещё 32 улиц, переулков и бульваров, которые связаны с Россией и Советским Союзом.
Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже больше 230 городских объекта, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Песков: Многие предприниматели активно участвуют в поддержке военных
- Пушилин заявил о боевых действиях в районе Парасковиевки под Артемовском
- Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля
- Министр обороны ФРГ сомневается в скором окончании конфликта на Украине
- Глава Минфина Франции призвал ужесточить антироссийские санкции
- Песков заявил, что Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП
- Столтенберг: НАТО имеет право помогать Украине оружием
- Володин: 60% покинувших Россию вернулись обратно
- Песков прокомментировал ситуацию со сбитыми объектами в небе над США
- СМИ: Республиканцы используют инцидент с аэростатом для сбора средств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru