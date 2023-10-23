В ХАМАС заявили об освобождении еще двух заложников
Палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило еще двух заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что ХАМАС собирался передать этих заложников Израилю еще два дня назад.
Газета Haaretz в понедельник сообщила, что ХАМАС может отпустить гражданских заложников в обмен на топливо. Это может произойти в ближайшие несколько часов, рассказал журналистам знакомый с ходом переговоров источник.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа 222 человека, передает «Радиоточка НСН».
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