В ХАМАС заявили об освобождении еще двух заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что освободило еще двух заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

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Отмечается, что ХАМАС собирался передать этих заложников Израилю еще два дня назад.

Газета Haaretz в понедельник сообщила, что ХАМАС может отпустить гражданских заложников в обмен на топливо. Это может произойти в ближайшие несколько часов, рассказал журналистам знакомый с ходом переговоров источник.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа 222 человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ЗаложникиСектор ГазаХамас

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