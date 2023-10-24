В ХАМАС заявили, что в секторе Газа находятся 35 тысяч бойцов движения
24 октября 202312:26
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Гази Хамад сообщил, что в секторе Газа находятся 35 тысяч бойцов организации. Об этом Хамад заявил ливанскому телеканалу LBCI.
Член политбюро подчеркнул, что силы ХАМАС есть на Западном берегу.
«И мы знаем, что если мы хотим сражаться с поддерживаемой Америкой и Европой израильской армией, то мы должны быть в высокой готовности», — указал Хамад.
Между тем Армия обороны Израиля заявила, что за сутки нанесла удары более чем по 400 объектам палестинского движения, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru