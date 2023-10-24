В ХАМАС заявили, что в секторе Газа находятся 35 тысяч бойцов движения

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Гази Хамад сообщил, что в секторе Газа находятся 35 тысяч бойцов организации. Об этом Хамад заявил ливанскому телеканалу LBCI.

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Член политбюро подчеркнул, что силы ХАМАС есть на Западном берегу.

«И мы знаем, что если мы хотим сражаться с поддерживаемой Америкой и Европой израильской армией, то мы должны быть в высокой готовности», — указал Хамад.

Между тем Армия обороны Израиля заявила, что за сутки нанесла удары более чем по 400 объектам палестинского движения, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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