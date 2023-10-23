Руководители ХАМАС покинули Турцию в целях безопасности

Руководители политического крыла палестинской группировки ХАМАС решили покинуть Турцию в целях безопасности. об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

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Отмечается, что руководство ХАМАС приняло решение покинуть Турцию после того, как спецслужбы страны признали неспособность защитить их от угроз со стороны израильской разведки.

В руководстве Турции ранее назвали ложью информацию в СМИ о том, что Анкара потребовала от руководителей ХАМАС покинуть страну.

Газета Haaretz 23 октября сообщила, что палестинское движение может отпустить удерживаемых в секторе Газа гражданских заложников в обмен на топливо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТурцияСектор ГазаХамас

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