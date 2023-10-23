Руководители ХАМАС покинули Турцию в целях безопасности
Руководители политического крыла палестинской группировки ХАМАС решили покинуть Турцию в целях безопасности. об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что руководство ХАМАС приняло решение покинуть Турцию после того, как спецслужбы страны признали неспособность защитить их от угроз со стороны израильской разведки.
В руководстве Турции ранее назвали ложью информацию в СМИ о том, что Анкара потребовала от руководителей ХАМАС покинуть страну.
Газета Haaretz 23 октября сообщила, что палестинское движение может отпустить удерживаемых в секторе Газа гражданских заложников в обмен на топливо, передает «Радиоточка НСН».
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