Руководители ХАМАС покинули Турцию в целях безопасности

Отмечается, что руководство ХАМАС приняло решение покинуть Турцию после того, как спецслужбы страны признали неспособность защитить их от угроз со стороны израильской разведки.

В руководстве Турции ранее назвали ложью информацию в СМИ о том, что Анкара потребовала от руководителей ХАМАС покинуть страну.

Газета Haaretz 23 октября сообщила, что палестинское движение может отпустить удерживаемых в секторе Газа гражданских заложников в обмен на топливо, передает «Радиоточка НСН».

