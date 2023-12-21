В ХАМАС заявили, что подбили более 40 единиц израильской военной техники

В палестинском движении ХАМАС заявили, что подбили 41 единицу военной техники израильской армии, сообщает «РЕН ТВ».

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Удары были нанесены по скоплениям военнослужащих и по полевым штабам. Кроме того, обстрелу подвергся Тель-Авив.

Ранее Израиль заявил об обнаружении более полутора тысяч тоннелей ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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