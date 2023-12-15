Журналист Херш: Израиль настроен убить всех лидеров ХАМАС
Израиль намерен уничтожить всех руководителей палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника, передает РИА Новости.
«В ту минуту, когда последний заложник окажется на израильской земле, все руководство – политическое, религиозное и военное – будет убито в тех странах, где они живут», — сообщил источник.
Отмечается, что израильская разведка уже отслеживает местонахождение лидеров ХАМАС. Однако их ликвидацию до выхода заложников считают «рискованной». Херш подчеркнул, что у палестинских радикалов остаются живыми примерно 137 пленных, захваченных на юге Израиля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru