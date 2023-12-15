Журналист Херш: Израиль настроен убить всех лидеров ХАМАС

Израиль намерен уничтожить всех руководителей палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника, передает РИА Новости.

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«В ту минуту, когда последний заложник окажется на израильской земле, все руководство – политическое, религиозное и военное – будет убито в тех странах, где они живут», — сообщил источник.

Отмечается, что израильская разведка уже отслеживает местонахождение лидеров ХАМАС. Однако их ликвидацию до выхода заложников считают «рискованной». Херш подчеркнул, что у палестинских радикалов остаются живыми примерно 137 пленных, захваченных на юге Израиля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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