Журналист Херш: Израиль настроен убить всех лидеров ХАМАС

«В ту минуту, когда последний заложник окажется на израильской земле, все руководство – политическое, религиозное и военное – будет убито в тех странах, где они живут», — сообщил источник.

Отмечается, что израильская разведка уже отслеживает местонахождение лидеров ХАМАС. Однако их ликвидацию до выхода заложников считают «рискованной». Херш подчеркнул, что у палестинских радикалов остаются живыми примерно 137 пленных, захваченных на юге Израиля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружения Израилю до полного уничтожения ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

