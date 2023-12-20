Израиль заявил об обнаружении более полутора тысяч тоннелей ХАМАС

Большинство из них было обнаружено под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими учреждениями. По словам военных, ведение подземной войны является стратегией боевиков в виду сложности боев в данных условиях.

Ранее стало известно, что власти Израиля рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей в Газе морской водой, в которых якобы скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

