В ХАМАС заявили, что Байден - соучастник преступлений Израиля в Газе
Палестинское движение ХАМАС считает, что ответственность за последствия агрессии Израиля против палестинского народа лежат на США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена руководства движения Усама Хамдана.
По его словам, американская администрация и лично президент Джо Байден являются «соучастниками массовых расправ, которые творит оккупационный режим». Отмечается, что американцам не удастся улучшить свою репутацию, сбрасывая населению Газы гуманитарную помощь с воздуха, поскольку она забрызгана кровью палестинцев.
Хамдан потребовал от американских властей прекратить поставки оружия еврейскому государству.
Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС согласовали «основные пункты» для 40-дневного перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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