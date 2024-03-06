В ХАМАС заявили, что Байден - соучастник преступлений Израиля в Газе

По его словам, американская администрация и лично президент Джо Байден являются «соучастниками массовых расправ, которые творит оккупационный режим». Отмечается, что американцам не удастся улучшить свою репутацию, сбрасывая населению Газы гуманитарную помощь с воздуха, поскольку она забрызгана кровью палестинцев.

Хамдан потребовал от американских властей прекратить поставки оружия еврейскому государству.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС согласовали «основные пункты» для 40-дневного перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

