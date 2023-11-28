В ХАМАС сообщили о столкновениях в Газе из-за нарушения Израилем перемирия

Из-за нарушения Израилем соглашения о перемирии на севере сектора Газа произошли столкновения. Об этом заявил представитель «Бригад Иззэддина аль-Кассама», которые являются боевым крылом палестинского движения ХАМАС, Абу Убайда.

Израиль оценил затраты из-за конфликта с ХАМАС в $53 млрд

Он отметил, что бойцы ХАМАС «справились с этим инцидентом». В заявлении также отмечается, что боевое крыло движения остается приверженным перемирию до тех пор, пока его придерживается Израиль.

Движение ХАМАС 27 ноября заявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня. Переговоры с Израилем прошли при посредничестве Катара и Египта, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры