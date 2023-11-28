В ХАМАС сообщили о столкновениях в Газе из-за нарушения Израилем перемирия
Из-за нарушения Израилем соглашения о перемирии на севере сектора Газа произошли столкновения. Об этом заявил представитель «Бригад Иззэддина аль-Кассама», которые являются боевым крылом палестинского движения ХАМАС, Абу Убайда.
Он отметил, что бойцы ХАМАС «справились с этим инцидентом». В заявлении также отмечается, что боевое крыло движения остается приверженным перемирию до тех пор, пока его придерживается Израиль.
Движение ХАМАС 27 ноября заявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня. Переговоры с Израилем прошли при посредничестве Катара и Египта, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что Запад стремится расчленить и разграбить Россию
- Общественный совет такси выступил за привлечение мигрантов в отрасль
- Минсельхоз предложил на полгода продлить запрет на вывоз риса из России
- Финляндия с 13 декабря закроет все КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище
- СМИ: кухни и спальни в РФ подорожают более чем на 15% в 2024 году
- Эстония, Латвия и Литва объявили о полном выходе из энергокольца БРЭЛЛ
- Президент Уганды Мусевени предложил России вложиться в производство в стране
- В ХАМАС сообщили о столкновениях в Газе из-за нарушения Израилем перемирия
- Объект связи в Белгородской области был атакован дроном-камикадзе
- В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru