Израиль оценил затраты из-за конфликта с ХАМАС в $53 млрд
Центральный банк Израиля оценил затраты страны в ходе конфликта с палестинским движением ХАМАС в 198 млрд шекелей ($53 млрд). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет регулятора об «ожидаемых последствиях» операции в секторе Газа.
«Суммарный валовый эффект войны – 198 миллиардов (шекелей. – НСН)», — отмечается в сообщении.
На оборонные расходы приходится 107 млрд шекелей (около $28,8 млрд). Другие затраты — это компенсации за прямой либо косвенный ущерб, гражданские расходы, выплаты по госдолгу, потери налоговой выручки.
Ранее Израиль и ХАМАС достигли договоренности о перемирии с 24 ноября, напоминает Ura.ru. В понедельник, 27 ноября, стало известно, что прекращение огня продлили еще на два дня, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль оценил затраты из-за конфликта с ХАМАС в $53 млрд
- СМИ: В НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека блока
- Исследование: россияне стали чаще обращаться за помощью в уборке снега
- Ракова: Свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов закупили для московской скорой помощи
- СМИ: В ЮАР 11 человек погибли при падении подъемника в шахте
- В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов
- МЧС: На юге эвакуировали 995 человек из-за непогоды
- В Москве одноклассники выбросили школьницу из окна
- В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну
- Володин: Закрытие КПП на границе обойдется Финляндии в 3 млрд евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru