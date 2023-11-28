Израиль оценил затраты из-за конфликта с ХАМАС в $53 млрд

Центральный банк Израиля оценил затраты страны в ходе конфликта с палестинским движением ХАМАС в 198 млрд шекелей ($53 млрд). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет регулятора об «ожидаемых последствиях» операции в секторе Газа.

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«Суммарный валовый эффект войны – 198 миллиардов (шекелей. – НСН)», — отмечается в сообщении.

На оборонные расходы приходится 107 млрд шекелей (около $28,8 млрд). Другие затраты — это компенсации за прямой либо косвенный ущерб, гражданские расходы, выплаты по госдолгу, потери налоговой выручки.

Ранее Израиль и ХАМАС достигли договоренности о перемирии с 24 ноября, напоминает Ura.ru. В понедельник, 27 ноября, стало известно, что прекращение огня продлили еще на два дня, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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