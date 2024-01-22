В ХАМАС признали, что могли совершить ошибки при атаке на Израиль
22 января 202400:45
В палестинском движении ХАМАС признали «некоторые ошибки» при атаке на Израиль, сообщает «РЕН ТВ».
Они были вызваны хаосом на границе с сектором Газа. В ХАМАС их объяснили «быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры» а также хаосом на границе с анклавом.
О каких именно ошибках идет речь — не уточняется.
Ранее стало известно, что Израиль отказался прекращать бои в Газе в обмен на освобождение заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru