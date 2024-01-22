В ХАМАС признали, что могли совершить ошибки при атаке на Израиль

Они были вызваны хаосом на границе с сектором Газа. В ХАМАС их объяснили «быстрым развалом израильской системы безопасности и военной структуры» а также хаосом на границе с анклавом.

О каких именно ошибках идет речь — не уточняется.

Ранее стало известно, что Израиль отказался прекращать бои в Газе в обмен на освобождение заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

