Израиль отказался прекращать бои в Газе в обмен на освобождение заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны не будут останавливать бои против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, пишет ТАСС.
По словам политика, согласие Израиля на такой шаг будет означать, что военные гибли зря. Нетаньяху отметил, что остановка боев в Газе не позволит гарантировать безопасность граждан.
«Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени», - сказал глава правительства Израиля.
В беседе с президентом США Джо Байденом Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства, передает «Радиоточка НСН».
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