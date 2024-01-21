Израиль отказался прекращать бои в Газе в обмен на освобождение заложников

По словам политика, согласие Израиля на такой шаг будет означать, что военные гибли зря. Нетаньяху отметил, что остановка боев в Газе не позволит гарантировать безопасность граждан.

«Мы не можем безопасно вернуть домой похищенных, тогда как следующее 7 октября будет лишь вопросом времени», - сказал глава правительства Израиля.

В беседе с президентом США Джо Байденом Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства, передает «Радиоточка НСН».

