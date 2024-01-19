СМИ: Военные Израиля уничтожили крупное ракетное производство ХАМАС
Армия обороны Израиля уничтожила главную промышленную зону палестинского движения ХАМАС по производству ракет и оружия и сеть туннелей под ней в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.
Издание отмечает, что израильские военные завершили уничтожение производственной базы ХАМАС после того, как достигли самой южной точки наземного наступления в анклаве. Ряд объектов оружейного производства показали журналистам в начале января в районе Эль-Бурейдж.
Позже ЦАХАЛ заявила об обнаружении дополнительных подземных объектов в районе Эль-Магази. Израильские военные выявили и уничтожили десятки туннельных шахт в районе дороги Салах-эд-Дин.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о завершении интенсивной фазы военных действий на севере Газы, указав, что в скором времени завершатся бои и на юге анклава, напоминает телеканал «360».
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