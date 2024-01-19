СМИ: Военные Израиля уничтожили крупное ракетное производство ХАМАС

Издание отмечает, что израильские военные завершили уничтожение производственной базы ХАМАС после того, как достигли самой южной точки наземного наступления в анклаве. Ряд объектов оружейного производства показали журналистам в начале января в районе Эль-Бурейдж.

Позже ЦАХАЛ заявила об обнаружении дополнительных подземных объектов в районе Эль-Магази. Израильские военные выявили и уничтожили десятки туннельных шахт в районе дороги Салах-эд-Дин.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о завершении интенсивной фазы военных действий на севере Газы, указав, что в скором времени завершатся бои и на юге анклава, напоминает телеканал «360».

