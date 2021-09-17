В грузинских нектаринах и персиках обнаружили вирусы

Россельхознадзор попросил грузинских специалистов принять меры по недопущению поставок зараженной продукции. Возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили выявлен в грузинских товарах впервые.

Объем поставок нектаринов в 2021 году почти достиг общему количеству этой продукции по итогам 2020 года — 14 тысяч тонн.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов для организма по сравнению с синтетическими.

Он пояснил, что синтетические витаминные добавки всасываются организмом и «не оставляют там следа», а при употреблении фруктов и овощей можно понять, какими витаминами восполнен организм.

