В грузинских нектаринах и персиках обнаружили вирусы
В нектаринах и персиках, которые поставляются из Грузии в Россию, обнаружили вирусы, сообщает телеканал «360».
Россельхознадзор попросил грузинских специалистов принять меры по недопущению поставок зараженной продукции. Возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили выявлен в грузинских товарах впервые.
Объем поставок нектаринов в 2021 году почти достиг общему количеству этой продукции по итогам 2020 года — 14 тысяч тонн.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов для организма по сравнению с синтетическими.
Он пояснил, что синтетические витаминные добавки всасываются организмом и «не оставляют там следа», а при употреблении фруктов и овощей можно понять, какими витаминами восполнен организм.
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