Доктор Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов перед синтетическими

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов для организма по сравнению с синтетическими.

Он пояснил, что синтетические витаминные добавки всасываются организмом и «не оставляют там следа», а при употреблении фруктов и овощей можно понять, какими витаминами восполнен организм.

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По словам Мясникова, витамины из продуктов «попадают прямо в цель», а синтетические версии «бьют, как из пулемета», пишет «Газета.ру».

Ранее Мясников рассказал о пользе красного вина при постковидном синдроме. Он пояснил, что все дело в содержащихся в этом напитке антиоксидантах.



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