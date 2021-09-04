Доктор Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов перед синтетическими

По словам Мясникова, витамины из продуктов «попадают прямо в цель», а синтетические версии «бьют, как из пулемета», пишет «Газета.ру».

Ранее Мясников рассказал о пользе красного вина при постковидном синдроме. Он пояснил, что все дело в содержащихся в этом напитке антиоксидантах.







