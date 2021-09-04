Доктор Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов перед синтетическими
4 сентября 202115:22
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов для организма по сравнению с синтетическими.
Он пояснил, что синтетические витаминные добавки всасываются организмом и «не оставляют там следа», а при употреблении фруктов и овощей можно понять, какими витаминами восполнен организм.
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4 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru